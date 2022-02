Beim Abschied aus ihrem Amt als Bundeskanzlerin nahm Angela Merkel kein Blatt vor den Mund: Sie verurteilte das Leugnen von Fakten und Verbreiten von Verschwörungstheorien scharf und forderte auf, sich diesen Tendenzen entgegenzustellen. Die Demokratie lebe auch davon, "dass überall da, wo wissenschaftliche Erkenntnis geleugnet, Verschwörungstheorien und Hetze verbreitet werden, Widerspruch laut werden muss". Sie nahm damit klaren Bezug auf die Falschinformationen und Fake News zur COVID-19-Pandemie, die im Internet lautstark propagiert werden. Dabei ist das Problem der Verschwörungstheorien nicht neu. Auch um die ehemalige Bundeskanzlerin selbst ranken sich einige Verschwörungserzählungen.

Wollte Angela Merkel Deutschland abschaffen?

Mit der Asylkrise 2015/16 wurden im Internet vermehrt Stimmen laut, die auch Angela Merkel vorwarfen, gezielt Migranten nach Deutschland zu schleusen, um den Mindestlohn zu drücken, die Bevölkerung zu ersetzen und die Islamisierung voranzutreiben. Bildrechte: dpa Mit der Asylkrise 2015/16 wurden im Internet vermehrt Stimmen laut, die den Spitzenpolitikern in Europa vorwarfen, gezielt Migranten nach Deutschland zu schleusen, um den Mindestlohn zu drücken, die Bevölkerung auszutauschen und die Islamisierung voranzutreiben. Giulia Nouhi Silberberger vom Verein Der Goldene Aluhut hat sich mit diesen Theorien beschäftigt und kennt ihre Herkunft: All diese Thesen fußten auf wesentlich älteren Umvolkungstheorien aus dem rechten Spektrum, wie dem angeblichen Hooton-Plan. Der US-amerikanische Wissenschaftler Earnest Hooton hatte in einem Aufsatz vorgeschlagen, in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nichtdeutsche Bevölkerung anzusiedeln, um "den deutschen Nationalismus und die aggressive Ideologie zu zerstören." Dieser Plan, der auf die biologische Vernichtung der Deutschen zielte, war die Idee eines einzelnen Menschen und wurde nie Teil der offiziellen Politik. Dennoch behaupteten Teile von NPD und AfD, dass Angela Merkel ihn während der Migrationskrise 2015/16 teilweise in die Tat umgesetzt habe.

Ist Angela Merkel Jüdin?

In anderen Mythen heißt es, Helmut Kohl sei Merkels Vater und beide Teil des sogenannten "Weltjudentums". Bildrechte: Imago Warum die ehemalige Bundeskanzlerin die "Umvolkung" Deutschlands forciert haben soll, wird von einer zweiten Verschwörungstheorie erklärt: Angela Merkel sei mütterlicherseits Jüdin und Teil des so genannten "Weltjudentums", also eines angeblichen Kollektivs von Juden, die die Weltherrschaft anstreben oder bereits besitzen sollen. Mit der "Umvolkung" setze sie im Übrigen nur fort, was der letzte Bundeskanzler aus der CDU vor ihr begonnen hatte, der nicht Helmut Kohl, sondern Henoch Kohn geheißen habe und angeblich Jude war – und obendrein der leibliche Vater Angela Merkels.

Ist Angela Merkel Hitlers Tochter?

Einer besonders abstrusen Verschwörungstheorie zufolge wurde Angela Merkel per künstlicher Befruchtung mit Hitlers Sperma gezeugt. Dabei gab es diese Technologie 1945 noch gar nicht. Bildrechte: dpa Allerdings existiert noch eine andere Verschwörungstheorie zu Merkels Vater: Adolf Hitler persönlich soll es gewesen sein – was allerdings der angeblichen Verschwörung des Weltjudentums entgegenstehen würde. Und auch zeitlich nicht ganz hinkommt. Doch die spätere Bundeskanzlerin soll per künstlicher Befruchtung mit Hitlers Sperma von Eva Brauns Schwester als Leihmutter ausgetragen worden sein. Diese Erzählung hat viele Varianten, die alle bereits mehrmals schlüssig widerlegt wurden.

Als Adolf Hitler 1945 im Führerbunker starb, war die Technologie für die künstliche Befruchtung noch nicht entwickelt. Erst 1949 entdeckte der britische Biologe Christopher Polge, wie man Spermien einfrieren kann, ohne dass die Zellwände beschädigt werden. Damit wurde künstliche Befruchtung zunächst in der Rinderzucht möglich. Erst 1971 entsteht die erste kommerzielle Samenbank mit menschlichem Sperma. Dennoch tauchen im Internet immer wieder neue und alte Varianten dieser Verschwörungstheorie auf.

War Angela Merkel Stasi-IM "Erika"?

Verschwörungstheorien aufzudecken und zu widerlegen, ist ihr Metier: Giulia Nouhi Silberberger vom Verein Der Goldene Aluhut. Bildrechte: Der Goldene Aluhut e.V. Ein weiterer Mythos: Die in der DDR aufgewachsene Angela Merkel soll als "IM Erika" im Dienste des MfS gestanden haben. Dieser Vorwurf hat sich besonders zur Zeit der Asylkrise wie ein Lauffeuer durchs Internet verbreitet. Als unwiderlegbarer Beweis gilt hier ein Video, das Angela Merkel schunkelnd mit den SED-Politbüromitgliedern Egon Krenz und Günter Schabowski zeigen soll. In Wahrheit zeigt das Video jedoch Rita Aurich, seinerzeit Ehefrau des FDJ-Chefs Eberhard Aurich, der das im Dezember 2019 der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Dass sie viel mehr als all dies und doch etwas ganz anderes ist, will uns schließlich der Mythos glauben machen, Angela Merkel sei in Wahrheit ein Echsen-Mensch, ein so genanntes Reptiloid.

Verschwörungstheorien: alberne Hirngespinste?