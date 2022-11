Der Ostrock sei eine besondere Form der Musik, so Rüdiger Kopp, einer der Kuratoren des Museums. Denn in der DDR hätten Musiker alle einen Fachschul- oder Hochschulabschluss haben müssen. Deshalb sei der Ostrock eine besondere Form der deutschen Rockmusik und auch ein Kulturgut, so Kopp. Die Rockmusiker in der DDR haben auch viel mit professionellen Textern zusammengearbeitet, ergänzt sein Kollege Reinhold Dankert. Sie waren ausgebildete Lyriker, die oft auch Botschaften über die politischen Umstände in den Songtexten unterbrachten.

Rüdiger Kropp und die Bassgitarre von Klaus Renft Bildrechte: Tom Fugmann