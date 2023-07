Mit der Präsentation von Bands wie MCB, Biest oder Metall erreichte das Genre einen großen Aufschwung, der sich schließlich auch in Rundfunk- und Plattenproduktionen niederschlug. Mit eigenen Titeln, die sich natürlich auch an internationalen Standards – in dieser Zeit vor allem der New Wave of British Heavy Metal – orientierten, gelang den Vertretern der Szene ein enormer Popularitätsschub. Analog der gesellschaftlichen Entwicklung in der DDR der späten 80er-Jahre erlangte auch die eigentlich in der Subkultur etablierte Metal-Szene große Aufmerksamkeit.

M.A.D. fand sich 1986 in Bad Dürrenberg zusammen. Bei einer staatlichen "Einstufung" ihrer Musik ordnete die Jury ihren Metalsound unwissenderweise als "Free Jazz" ein. Bildrechte: MAD