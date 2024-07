Der Aufenthalt im Grenzgebiet ohne Quartier war verboten und Hiddensee war wegen der Nähe zu Dänemark zum Grenzgebiet erklärt worden. So suchten die Urlauber, die keinen Ferienschein hatten oder ihn vielleicht auch gar nicht wollten, nach Privatunterkünften.

Die Insulaner vermieteten an die Sommerfrischler alles, was halbwegs mit einem Bett auszurüsten war: Schuppen, Dachkammern, selbst Scheunen wurden zu Gästezimmern für die Sommermonate umfunktioniert. So füllte sich die Insel allsommerlich.



Morgens überflutet von Tagestouristen, die sich mit der Fähre auf die einzige Ostseeinsel der DDR ohne Brücke übersetzen ließen, um sie nach einem Strandtag abends wieder zu verlassen. Abends gehörte die Insel dann wieder ganz den Insulanern und den paar hundert Glücklichen, die eine Bleibe auf Hiddensee gefunden hatten.