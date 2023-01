Die Ulbricht-Verschwörer fliegen auf

Im August 1964 wird Wolfgang Karwey "wegen illegalen Besitzes einer Schusswaffe" verhaftet. Bei seinen Verhören gesteht er die Anschlagspläne. Er verrät dabei auch seinen Komplizen. Gerd Schlosser wird wenige Tage später verhaftet. Schlosser verbringt die Untersuchungshaft in Berlin-Rummelsburg in einer Einzelzelle ohne Fenster. Tagelang dauern die Verhöre. Die Hoffnung auf baldige Entlassung schwindet. In einer Art Lieferwagen wird er zum Bezirksgericht nach Neubrandenburg gekarrt. Beim Prozess sehen sich die beiden Männer erstmals wieder. Das Gericht erkennt in Karwey den Haupttäter und verurteilt ihn zu zwölf Jahren Haft. Schlosser soll fünfeinhalb Jahre hinter Gitter.

Die Karteikarte von Gerd Schlosser (Name geändert) belegt seine Verurteilung zu fünfeinhalb Jahren Haft wegen "Vorbereitung eines Attentates auf Staatsfunktionär" nach Paragraf 17 des Strafrechtsergänzungsgesetzes der DDR. Bildrechte: Bundesarchiv/Erices In der Hauptverhandlung widerruft Schlosser seine Aussagen, die er in der Untersuchungshaft gemacht hat. Vermutlich seien die Geständnisse erpresst worden, vermutet seine Witwe. Karwey selbst gibt im Prozess an, dass Schlosser "nicht diese direkte feindliche Einstellung" gehabt und sich deshalb zunehmend von ihm abgewandt habe.



Ungefähr gleichzeitig mit der Urteilsverkündung entbindet Undine Schlosser in Berlin. Später, nachdem sie von dem Prozess erfahren hat, nimmt sie Kontakt zum Anwalt Wolfgang Vogel auf. Von ihrem Mann bekommt sie regelmäßig Briefe aus dem Gefängnis. Im August 1967 wird Gerd Schlosser vor Ablauf seiner Haftstrafe in den Westen abgeschoben. Die Familie folgt zwei Jahre später. Das jüngste Kind lernt erst mit vier Jahren seinen Vater kennen. In den Folgejahren gibt sich Gerd Schlosser wortkarg. Er spricht nicht über die Gründe der Verurteilung. Seine Stasi-Akte beantragt er nie. Vielleicht will er sich vor unliebsamen Erkenntnissen schützen.

In den Geheimdienstunterlagen aus Ost und West finden sich mehrfach Hinweise auf weitere mögliche Attentatsversuche auf Walter Ulbricht. So wurde im Frühjahr 1952 ein Medizinstudent in der DDR wegen Terrorverdachts verhaftet. Es handelte sich um einen Mann aus Erlangen, der in dieser Zeit in Ost-Berlin promovierte.

Auf Aussagen einer Quelle namens "Erbsmehl" gestützt, konstruierte die Stasi eine gewagte Theorie: Mit Hilfe von Agenten des amerikanischen Geheimdienstes CIC und mit finanzieller Unterstützung von Siemens habe der Student einen Anschlag auf Walter Ulbricht geplant. Erst nach einem halben Jahr entließ die DDR den Studenten aus der Untersuchungshaft. Im Entlassungsbericht heißt es, dass sich die Anschuldigungen als haltlos erwiesen hätten.

Walter Ulbricht und Nikita Chrischtschow besichtigen im Januar 1963 gemeinsam den Grenzübergang in der Berliner Friedrichstraße (Checkpoint Charlie). Bei diesem Mauerbesuch sollten die beiden Machthaber angeblich mit einem Granatwerfer erschossen werden. Bildrechte: imago/United Archives International Ein paar Jahre später meldete sich ein Mann aus dem Westen bei den Sicherheitsleuten auf dem Bahnhof Friedrichstraße in Ost-Berlin. Aus Hass gegen das "Westzonenregime" wolle er die DDR über einen Vorfall informieren. Am Vortag habe er am Bahnhof Zoo in West-Berlin ein Gespräch belauscht. Drei Männer planten demnach für ihre Organisation "Vereinigte Deutsche Patrioten" unter der Parole "Schwarzer Adler" ein Attentat gegen den DDR-Staatschef, das sie während des VI. Parteitags der SED ausüben wollten. Der Anschlag solle mit einem Granatwerfer von der Berliner Mauer aus ausgeführt werden – genau dann, wenn Ulbricht gemeinsam mit Nikita Chruschtschow die Grenze besichtigen würden. Der sowjetische Staatsführer solle dabei gleich mitgetroffen werden.

Ob die Staatssicherheit dem Mann glaubte, ist aus den Akten nicht zu entnehmen. Zumindest trug sie Informationen zu den genannten "Vereinigten Deutschen Patrioten" zusammen. Diese Organisation war im Sommer 1962 in West-Berlin gegründet worden. Andere Quellen berichteten, dass der Chef der neuen Partei, der republikflüchtige Hermann Philipp, die Mauer in Berlin mit Plastikbomben sprengen wollte.

Bereits früher bekannt wurde der Fall einer angeblichen "Terrorgruppe" aus Steinbach im Thüringer Wald: Im Jahr 1972 wurden mehrere Männer ähnlich den beiden Berliner Ingenieuren zu drakonischen Haftstrafen verurteilt. Die Vorwürfe gegen sie waren massiv. Ein wesentlicher Anklagepunkt der DDR-Generalstaatsanwaltschaft waren mutmaßliche Anschlagspläne gegen "einen führenden Funktionär der DDR". Damit war der inzwischen entmachtete Walter Ulbricht gemeint.

In Steinbach, einem idyllischen Dorf im Thüringer Wald, wurde nach der Darstellung der Stasi gleich ein ganzes "Nest" von potentiellen Attentätern ausgeräumt. Im nahe gelegenen Bad Liebenstein erholte sich die DDR-Prominenz, darunter Walter Ulbricht. Bildrechte: IMAGO/Zoonar Ulbricht hatte sich regelmäßig zur Erholung im Thüringer Wald aufgehalten. Die Männer wollten ihn, so die Anklage, bei einem dieser Aufenthalte erschießen. Jahrelange Ermittlungen von Polizei und Staatssicherheit hatten ergeben, dass sich die Männer regelmäßig bei Gaststättenbesuchen besonders im alkoholisierten Zustand feindlich und aggressiv über die DDR und ihre Vertreter äußerten. Mehr noch, sie besaßen ein erstaunliches Arsenal an Waffen und Munition aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs!

Tatsächlich ergaben die Ermittlungen, dass in Steinbach viele Familien Waffen zur Wilderei nutzten. In den Verhören gestanden die Männer Ideen für ein Attentat auf Walter Ulbricht. Im wenige Tage dauernden Prozess folgte das Gericht den Anschuldigungen der Anklage. Dass die Männer Walter Ulbricht tatsächlich ermorden wollten, lässt sich anhand der Akten allerdings nicht belegen. Vielmehr finden sich darin Hinweise, dass die Beschuldigten eher auf eine innenpolitische Entwicklung ähnlich der des Prager Frühlings 1968 hofften, um dann einen Umsturz des DDR-Regimes tatkräftig zu unterstützen.

Auch in den Akten des Bundesnachrichtendienstes finden sich Spekulationen über mögliche Attentate auf Walter Ulbricht. Die Quellenlage war aber offenbar dünn. Ulbricht, der in den Akten als "Leninkopierer" bezeichnet wird, als "gekrönte Kröte" oder "unpopulärster Mann seines Regimes", fehle "vollständig die Fähigkeit, menschlichen Kontakt zu seiner Umgebung herzustellen". 1951 sei er, so berichtete ein Informant, massiv angegriffen worden: Bei einer Rede vor rund eintausend Arbeitern im Leuna-Werk sei er mit Schraubenschlüsseln, Flaschen und anderen Gegenständen beworfen worden.

Ulbricht habe sich durch den Hinterausgang retten müssen. Erst die "herbeigeholten Russen" hätten für Ordnung sorgen können, indem sie "blindlings in die versammelten Arbeiter hineingeschossen und dabei ca. 30 von ihnen getötet und eine Reihe verletzt" hätten. Eine andere Quelle berichtete von einem Mordkomplott im März 1952 zu einer Tagung in Leipzig. Wie diese Pläne endeten, berichten die zugänglichen BND-Akten nicht. Insgesamt wirken die Angaben in den BND-Akten wenig überzeugend.

Ulbrichts Leben nie ernsthaft in Gefahr

Das Leben von Walter Ulbricht (1. Reihe, 2. v.l.) stand nie ernsthaft durch ein Attentat auf dem Spiel. Die wahre Gefahr kam aus seinem inneren Zirkel: In einer unblutigen Verschwörung setzte Erich Honecker (3 v.l.) seinen politischen Ziehvater ab. Wenige Monate danach entstand dieses gemeinsame Foto: Honecker ist bereits SED-Chef, Ulbricht noch Staatsratsvorsitzender. Bildrechte: imago/Werner Schulze Insofern, auch wenn man insbesondere den Ermittlungsergebnissen in den Fällen der beiden Berliner Ingenieure oder der Männer aus Thüringen Glauben schenkt, lassen sich aus den mutmaßlichen Anschlagsplänen eher bescheidene Versuche des Widerstands aus persönlichen Motiven herauslesen. Andere, gewaltfreie Versuche politischen Widerstands der Beschuldigten finden sich nicht, auch keine gesellschaftlichen Visionen für eine mögliche Zeit nach einem Attentat.

So bleibt, bei aller Widersprüchlichkeit der Akten, die Erkenntnis, dass Partei- und Staatschefs in der DDR letztlich doch relativ sicher lebten. Denn auch das bekannte angebliche Attentat auf Erich Honecker im Jahr 1982 entpuppte sich als zufälliger Zwischenfall, als private Tragödie, bei der der vermeintliche Attentäter ums Leben kam.