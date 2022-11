Öffentlich zugängliche Fernsprechmöglichkeiten waren fester Bestandteil der Telekommunikationsinfrastruktur in der DDR, aber auch in der Bundesrepublik. In der DDR spielte das Telefonhäuschen insbesondere darum eine wichtige Rolle, weil ein Telefonanschluss in Privathaushalten nicht selbstverständlich war. Schlangen vor Telefonzellen waren keine Seltenheit. Oft hing in den Münzern deshalb ein Schild mit der Anschrift: "Fasse dich kurz!"