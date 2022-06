Die drei mit je 3.000 Euro dotierten ersten Preise gehen an drei Schwestern des Neuen Gymnasiums Leibniz in Stuttgart für ihre interaktive Kurzgeschichte über ostdeutsche Handball-Nachwuchssportler während des Umbruchs sowie an zwei hessische Gruppen: Drei Schüler des Gymnasiums Michelstadt erhalten den ersten Preis für ihr Projekt über den Schulalltag im Umbruch und eine Gruppe der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim für ihr selbstgeschriebenes Theaterstück über ein Klassentreffen über zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung.