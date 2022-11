Nun schien Eile geboten. Denn die Zahl der DDR-Bürger, die in der bundesdeutschen Botschaft in Prag Zuflucht suchten, stieg unentwegt. Und die Tschechoslowakei kündigte an, die Grenzen zur DDR dicht zu machen. Am 8. November wurde Lauter vom Politbüro der SED aufgefordert, bis zum nächsten Tag ein neues Reisegesetz auszuarbeiten.



Die Offiziere der Staatssicherheit, die sich am Morgen des 9. November im Büro Gerhard Lauters eingefunden haben, wollen von einer weitergehenden Besuchsregelung aber immer noch nichts wissen. Lauter argumentiert, dass man die Leute damit erst recht aus dem Land treibe und plädiert für uneingeschränkte Reisefreiheit. Noch vor dem Passus über die Möglichkeit der "ständigen Ausreise aus der DDR" lässt Lauter nun Sätze einfließen, die dem Entwurf eine ungeheure Brisanz verleihen: "Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt." DDR-Flüchtlinge vor der bundesdeutschen Botschaft in Prag am 4. Oktober 1989 Bildrechte: dpa

Lauters Entwurf wird umgehend an das Zentralkomitee der SED, das an jenem Tag in Berlin zusammengekommen ist, weitergeleitet. In einer Sitzungspause am Nachmittag liest Egon Krenz den Entwurf vor. Er fragt, ob jemand Einwände habe. Keiner meldet sich. Damit ist die Sache beschlossen.



Es gibt freilich berechtigte Zweifel daran, dass die ZK-Mitglieder den Gesetzentwurf tatsächlich in seiner gesamten Dimension verstanden haben. Möglicherweise gingen sie davon aus, dass der Entwurf nur die ständige Ausreise aus der DDR, nicht aber Besuchsreisen regeln würde. In diesem Falle hätte es vermutlich erheblichen Gesprächsbedarf gegeben.

Der Berliner SED-Chef, Politbüromitglied Günter Schabowski, ist bei der Abstimmung über das neue Reisegesetz nicht dabei gewesen, er kommt erst am frühen Abend kurz zur ZK-Sitzung. Er ist in Eile: Am Abend hat er Journalisten zu einer Pressekonferenz über die Lage in der DDR ins internationale Pressezentrum geladen. Egon Krenz drückt ihm den Entwurf des Reisegesetzes in die Hand und sagt: Hier hast du eine Sensation für deine Pressekonferenz. Schabowski steckt das Papier umstandslos in seine Aktentasche und macht sich auf den Weg. Auf einen Stichwortzettel notiert er: "Kurz vor Schluss - Nennung MiRa-Beschluss." Gemeint ist die Sensation, das neue Reisegesetz. Gelesen hat er es nicht.