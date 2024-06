Der sechsteilige Podcast "Diagnose: Unangepasst" thematisiert Machtsysteme, die Frauen systematisch unterdrücken. Die düstere Geschichte der geschlossenen venerologischen Stationen in der DDR wird aufgearbeitet, wo scheinbar "unangepasste" Mädchen und junge Frauen eingesperrt und misshandelt wurden, um sie nach sozialistischem Vorbild zu erziehen. Die Journalistin Charlotte Witt begibt sich mit drei betroffenen Frauen auf eine emotionale Reise in die Vergangenheit, um diese Machtsysteme zu beleuchten und nach Antworten zu suchen. Warum wissen bis heute so wenige, was auf diesen Stationen passiert ist? Warum hat niemand eingegriffen? Wie gehen die Frauen mit dem Erlebten um und welche Auswirkungen hat das auf junge Menschen heute?