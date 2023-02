Prof. Jörg Baberowski: In der Stalin-Zeit herrschte völlige Willkür. Letztlich konnte jeder unter einer fadenscheinigen Begründung nachts aus dem Haus geholt und irgendwo am Stadtrand erschossen werden. Diese Willkürmaßnahmen stalinistischer Art verschwanden ab der späten Ulbricht-Ära nach und nach aus dem Alltag der Repression. Es gab nun rechtliche Verfahren, in deren Rahmen die Verfolgung stattfand. Man musste den Opfern etwas Konkretes nachweisen, was sie gegen das Regime getan hatten, was auch gesetzlich als Straftat definiert war. Es wurde Anklage erhoben und die Angeklagten hatten zumindest pro forma einen Verteidiger.