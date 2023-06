Im Juni 1953 steckte die Bundesrepublik mitten im Bundestagswahlkampf. Der Urnengang war für September angesetzt. Zur selben Zeit gab es Unsicherheiten im Verhältnis zu den West-Alliierten. Bundeskanzler Konrad Adenauer war nicht sicher, wie die neue US-Administration unter Präsident Dwight D. Eisenhower oder auch die Regierungen von Großbritannien und Frankreich auf die ersten versöhnlicheren Töne aus Moskau nach dem Tod Stalins reagieren würden. Von der Entwicklung in Ost-Berlin und der DDR war Adenauer dann ebenso überrascht wie die SED-Führung.

Konrad Adenauer Bildrechte: imago images/United Archives Int Einerseits sympathisierte die Bundesregierung mit dem Aufbegehren der Bevölkerung gegen die SED-Diktatur. Andererseits fürchtete sie eine Entwicklung, die Moskau zu gefährlichen Reaktionen herausfordern konnte, etwa einer direkten Konfrontation der Großmächte am Eisernen Vorhang. So setzte die Bundesregierung noch am Spätnachmittag des 16. Juni ganz auf eine Politik der Beschwichtigung.

Der Minister für gesamtdeutsche Fragen, Jakob Kaiser, ließ um 22.40 Uhr über den RIAS eine Rede verbreiten, in der er sagte: "(Ich richte) an jeden einzelnen Ost-Berliner und an jeden Bewohner der Sowjetzone die Mahnung, sich weder durch Not noch durch Provokationen zu unbedachten Handlungen hinreißen zu lassen. Niemand soll sich selbst und seine Umgebung in Gefahr bringen. Die grundlegende Änderung Eures Daseins kann und wird nur durch die Wiederherstellung der deutschen Einheit und Freiheit erreicht werden." Aus diesen Formulierungen lässt sich auch eine gewisse Ohmacht herauslesen.

Auch Adenauer formulierte vorsichtig und eher in allgemeinen Floskeln vor dem Deutschen Bundestag am 1. Juli: "Die Bundesregierung hat in eindringlichen Botschaften an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, den britischen Premierminister und den französischen Ministerpräsidenten den Appell gerichtet, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, dass dem deutschen Volk die Einheit und die Freiheit wiedergegeben werden."

Sowjetische Panzer am 17.6.1953 auf dem Marktplatz in Leipzig. Bildrechte: dpa Im Januar 1953 hatte Dwight D. Eisenhower die Nachfolge von Präsident Truman angetreten. Als zwei Monate später Stalin starb und seine Nachfolger Friedenssignale Richtung Washington schickten, blieb der US-Präsident skeptisch. Zwar hatte er sich selbst in einer Rede am 16. April für eine Ost-West-Entspannung ausgesprochen. Aber er wollte erst abwarten, ob den versöhnlichen Moskauer Tönen auch Taten folgen würden. Insofern brachte der Volksaufstand vom 17. Juni für ihn Klarheit.