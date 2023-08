Besonders in SED-Parteikreisen wurde die Meldung von vielen mit Gleichgültigkeit oder gar Häme aufgenommen – während sich in der breiten Öffentlichkeit Betroffenheit mit Genugtuung durchmischte. Schließlich hatte Ulbrichts Lebenswerk ebenso Bewunderer unter den glühenden Sozialisten gefunden, wie es Gegner des DDR-Systems zu dessen Opfern gemacht hatte. An den Moment, in dem sie von seinem Ableben erfuhren, erinnern sich viele Zeitgenossen jedenfalls später noch eindrücklich. In der ostdeutschen Berichterstattung wurden naturgemäß vor allem respektvolle Reaktionen herausgestellt.

Ich fahre mit der Straßenbahn nach Weißensee und spüre sofort: die Stimmung ist gedämpft. Die Leute erzählen einander: Walter Ulbricht ist tot. Alle sprechen mit Ehrfurcht von dem Toten – aber nicht wie von einem Staatsoberhaupt, eher wie von einem guten, gefälligen Nachbarn. Peter Schütt, bundesdeutscher Teilnehmer der Weltfestspiele

Medial wurde Ulbrichts Lebensende zunächst vor allem im westlichen Ausland näher thematisiert. Für den Sender Freies Berlin kommentierte Peter Schultze, Ulbrichts Tod sei von seiner Partei "kalt und korrekt" vermeldet worden – und das, obwohl diese ihn "in einem Anflug von geschichtlichem Größenwahn einmal den bedeutendsten deutschen Politiker des 20. Jahrhunderts genannt hatte". Das offizielle Gedenken an den Verstorbenen in der DDR fand erst nach dem Abschluss der Weltfestspiele statt. Am 7. August hielt die SED im Festsaal des Staatsratsgebäudes in Berlin einen Staatsakt für ihren langjährigen Vorsitzenden ab, der live im Fernsehen übertragen wurde. Sein Nachfolger Honecker hielt eine ebenso angemessene wie unpersönliche Trauerrede, bevor Ulbrichts Sarg auf einer Lafette durch ein Ehrenspalier der Nationalen Volksarmee in das Krematorium Berlin-Baumschulenweg überführt wurde. Am 17. September 1973 wurde seine Urne schließlich auf dem Zentralfriedhof Berlin-Friedrichsfelde beigesetzt. Am 7. August übernehmen Erich Honecker, Willi Stoph, Friedrich Ebert und Horst Sindermann die erste Ehrenwache für den verstorbenen Walter Ulbricht. Bildrechte: dpa

Während Honecker als sein Erbe den Weg in eine vermeintlich bessere Zukunft wies, wurde das Vermächtnis Ulbrichts in Partei und Öffentlichkeit schnell als Teil der Vergangenheit betrachtet und abgetan. "Eine echte Würdigung dieses Menschen innerhalb der Gesellschaft hat aus meiner Sicht nicht stattgefunden. Es gab ein paar Nachrufe und dann geriet er in Vergessenheit", erinnert sich Wolfgang Berghofer.

Erst nach dem Ende der DDR wurde Ulbrichts Lebenswerk in neuem Licht betrachtet – insbesondere mit Blick auf die wirtschaftlichen Reformimpulse, die er in seinen späten Regierungsjahren zu Lasten der Parteikontrolle über die Produktion setzen wollte. Doch auch diese späten Reformbemühungen gelten heute angesichts der generellen Nachteile der Planwirtschaft als wenig zielführend. So bleibt Ulbricht der Nachwelt vor allem als ein wenig charismatischer Politiker des Mittelmaßes, dessen strenge Überzeugungen nichtsdestotrotz das Leben von Millionen Deutschen nachhaltig mitgeprägt haben.