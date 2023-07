Sich gegen Widerstände zu behaupten, hatte der am 21. Juli 1934 in Binz auf Rügen geborene Müther früh lernen müssen. Da sein Vater Architekt und Unternehmer war, wurde ihm das Abitur verweigert. Müther wurde zunächst Zimmermann, studierte anschließend Bauingenieurwesen in Neustrelitz und trat 1958 als technischer Leiter in das mittlerweile verstaatlichte Familienunternehmen ein. Nach Feierabend tüftelte er an seinen Dachkonstruktionen aus Spannbeton und bekam Mitte der 1960er-Jahre erste Aufträge. Müther entwarf den "Teepott" in Warnemünde, den "Musikpavillon" in Sassnitz, den "Ufer-Pavillon" in Potsdam, das Wurzelwerk des Berliner Fernsehturms. Das sogenannte "Ahornblatt" auf der Berliner Fischerinsel, das als gesellschaftliches Zentrum für das mit Hochhäusern in Plattenbauweise neu gestaltete Wohngebiet fungierte, wurde 1973 sogar auf einer Briefmarke abgebildet.

Der "Teepott" in Warnemünde wurde auch von Ulrich Müther entworfen. Bildrechte: IMAGO / Sabine Gudath