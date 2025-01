Was wird der 'Ndrangheta vorgeworfen? Mehrere 'Ndrangheta-Clans sollen große Mengen Kokain aus Südamerika nach Europa geschmuggelt haben. Laut den Ermittlungserkenntnissen sollen sie dafür mit dem Primeiro Comando da Capital in Brasilien, mit dem Clan del Golfo in Kolumbien sowie einer albanisch-stämmigen Gruppierung in Ecuador zusammengearbeitet haben. Um die illegalen Einnahmen zu waschen, sollen die Verdächtigen ein weltweites Geldwäsche-Netzwerk aufgebaut haben. Sie sollen demnach große Summen unter anderem in Restaurants, Immobilien und Autowaschanlagen investiert haben, insbesondere in Deutschland, Portugal, Belgien und Argentinien.