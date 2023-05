Tatsächlich schickt die Gruppierung Anfang Dezember 2020 Michele M. nach Erfurt. M. ist Maurizios C. Neffe. Er lebte jahrelang in Thüringen, ehe er nach München zog. M. steht ebenso im Verdacht, am Kokaindeal teilgenommen zu haben. Außerdem werfen ihm Ermittler vor, illegale Gelder unter anderem über drei Autowaschanlagen in München gewaschen zu haben. In Erfurt angekommen, besucht M. seinen Onkel Maurizio C. in dessen Restaurant und übergibt ihm ein Kryptohandy, damit er mit einem Mitglied der Gruppierung in dem Streit in Kontakt treten kann.