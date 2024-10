Sondern es ging auch um einen überraschenden Abbruch aller Operationen mitten in den laufenden Ermittlungen. In der Folge der Veröffentlichung dieser Recherche setzte der Thüringer Landtag einen Untersuchungsausschuss ein. Dieser konnte mit seinem Abschluss im Sommer dieses Jahres die Umstände des Abbruchs von damals nicht restlos aufklären.

Vor diesem Hintergrund dürfte die bisher öffentlich nicht bekannte Aussage des Kronzeugen Mammoliti zu Erfurt von Brisanz sein. Zumal er auch über eine wichtige Schlüsselfigur der `Ndrangheta berichtet, der Beschuldigter in dem Fido-Verfahren war. Der Italiener aus San Luca war viele Jahre in italienischen Restaurants in Erfurt aktiv. Später ging er nach Portugal und soll dort in die Gastronomie investiert haben.

Im Rahmen des Verfahrens "Eureka" steht er seit Sommer vor einem Gericht in Kalabrien. Nach Mammolitis Aussage soll dieser Italiener Immobilien in Berlin gekauft haben. Zudem sollen Millionen an gewaschenen Drogengeldern aus Deutschland zurück nach Italien gegangen sein, die der inzwischen Angeklagte und weitere mutmaßliche Komplizen aus San Luca in den Landkauf in Kalabrien investiert haben sollen.

Bildrechte: FAZ/David Klaubert

Der 58-jährige Kronzeuge Rocco Mammoliti kooperiert seit Ende der 90er-Jahre mit der italienischen Justiz. Er ist in San Luca geboren und der bisher einzige Mafia-Kronzeuge aus dem Dorf. Er kennt die Strukturen der Familien und weiß, wie und wo sie weltweit agieren.

Da Teile dieser Familien im Anti-Mafia-Verfahren "Eureka" seit Ende 2019 eine Rolle spielen, haben die italienischen Ermittler Mammoliti 2021 in Rom erneut vernommen. Offenbar wollten sie Informationen, die ihnen bei den bis dahin noch geheim laufenden Ermittlungen von Nutzen sein könnten.

Als am 3. Mai 2023 bei weltweiten Razzien im Eureka-Verfahren rund 130 Beschuldigte festgenommen wurden, war darunter auch der Erfurter Promi-Wirt Maurizio C. Er soll in Verbindung mit einem geplanten Kokaingeschäft zwischen Südamerika und Australien stehen.