Verdächtige Geldtransaktionen zwischen Italien und Deutschland

In einem vertraulichen Bericht des BKA, der dem MDR und der FAZ vorliegt, ist zu lesen, dass dies offenbar nur der erste Teil der Transaktionen war. Denn kurze Zeit später wurden von den 1,75 Millionen Euro auf dem Privatkonto des einen GbR-Mitinhabers insgesamt 500.000 Euro abgezweigt und auf das private Konto seines Geschäftspartners überwiesen.

Dann folgte offensichtlich Schritt drei. Denn nun wurden diese Gelder aus dem millionenschweren Immobiliendeal von den privaten Konten der Geschäftsleute an zwei Firmen in Italien und rund einem halben Dutzend Privatpersonen in Italien überwiesen. Offenbar landete auch ein Teil des Geldes in Spanien.

Im vierten Schritt floss das Geld von den Konten mehrerer Privatpersonen in Italien und Spanien wieder zurück nach Erfurt auf das private Konto eines der drei GbR-Inhaber. Der mutmaßliche Hauptakteur dieses Immobiliengeschäftes reagierte auf eine Anfrage nicht. Bildrechte: dpa

Staatsanwaltschaft sieht Geldwäscheverdacht nicht

Drei Geldwäscheverdachtsanzeigen durch Banken, darunter die Sparkasse Mittelthüringen, lösten Ermittlungen beim Thüringer LKA aus, was die Behörde auf aktuelle Anfrage bestätigt. Die Fahnder gingen damals den Geldflüssen akribisch nach. Doch trotz ihrer Anstrengungen stellte die Staatsanwaltschaft Gera, die für Ermittlungen gegen Organisierte Kriminalität in Thüringen verantwortlich ist, das Verfahren 2020 ein. Offensichtlich konnte der Verdacht der Geldwäsche nicht erhärtet werden und auch eine mögliche Verbindung zur Mafia sahen die Staatsanwälte nicht.

Hinweise auf Geldflüsse zwischen Erfurt und Rom

Doch bei einer anderen Behörde machten Ermittler weiter. Das BKA, das auch in die europaweiten Ermittlungen im Rahmen der "Eureka”-Operation eingebunden war, nahm das Verfahren in dem bereits erwähnten vertraulichen Analysebericht von 2020 auf. Die "Erfurter Gruppe" steht für das BKA seit Jahren im Verdacht, eine Rolle bei der Geldwäsche der `Ndrangheta zu spielen.

Bereits 2014 hatten Ermittler der Italienischen Anti-Mafia-Behörde DIA Hinweise, dass italienische Restaurantbetreiber aus Erfurt über Gesellschaften Geld nach Italien transferierten, das mutmaßlich aus kriminellen Geschäften stammte. Es soll unter anderem in mehrere Restaurants in Rom investiert worden sein. Der MDR hatte 2015 erstmalig über diese Geschäfte berichtet.

BKA ermittelt in weiterem Geldwäscheverfahren

Diese Ermittlungen in Italien hatten 2017 wiederum zu Finanzermittlungen des BKA unter dem Decknamen "Salu" geführt. So ist es in dem BKA-Bericht zu lesen. Im Fokus: drei andere italienische Restaurantbesitzer aus Erfurt, darunter auch der mutmaßliche Capo Locale, also der Statthalter der `Ndrangheta in Thüringen. Das BKA ging den Geldtransaktionen zwischen Deutschland und Italien nach, ohne Erfolg. 2018 wurden auch diese Ermittlungen eingestellt. Bildrechte: imago images / ZUMA Wire

Italienischer Wirt sitzt in Kalabrien in Untersuchungshaft