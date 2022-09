Ab dem 17. September 1991 kommt es im sächsischen Hoyerswerda zu schweren rassistischen Ausschreitungen. Der Beginn der Ausschreitungen ist ein von Neonazis verübter Angriff auf vietnameische Händler auf dem Markplatz. Die darauffolgenden rechtsextremen Gewalttaten richten sich gegen Bewohnerinnen und Bewohner eines Vertragsarbeiterwohnheims und einer Flüchtlingsunterkunft. Die Gewaltausschreitungen halten fünf Tage an und sorgen sowohl landesweit als auch international für Aufsehen. Ab dem 23. September 1991 evakuieren die Behörden schließlich die Unterkünfte. Die Heimbewohner und -bewohnerinnen werden in andere Städte verteilt oder zur Abschiebung an den Flughafen eskortiert. Die Polizei nimmt 83 Menschen fest. Insgesamt werden 32 Menschen verletzt. Die Ausschreitungen in Hoyerswerda sind der Beginn einer Serie von rechtsextremen Gewalttaten in den 1990er-Jahren. Erst 2014 wird, mit ansteigender Zahl von Flüchtlingen nach Deutschland, wieder ein Wohnheim für Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Hoyerswerda eingerichtet.