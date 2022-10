Am 3. Oktober 1912 wird in der Buchstadt Leipzig mit der "Deutschen Bücherei" die erste und bis 1947 einzige deutsche Nationalbibliothek gegründet. Sie ist ein Archiv für alle Medienwerke in Schrift, Bild und Ton, die seit 1913 in und über Deutschland oder in deutscher Sprache veröffentlicht werden. Da Leipzig nach dem Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone liegt, wird im Jahr 1947 in Frankfurt am Main die "Deutsche Bibliothek" als Gegengründung errichtet. Im Einigungsvertrag wird 1990 die Zusammenführung der Leipziger und der Frankfurter Institution geregelt, die seit 2006 den Namen "Deutsche Nationalbibliothek" trägt. Inzwischen zählt das Archiv über 43,6 Millionen Medienwerke in seinem Bestand (Stand Oktober 2022).

Die Deutsche Bücherei in Leipzig während ihrer Bauphase im April 1915. Das Hauptgebäude am Deutschen Platz wird am 2. September 1916 eingeweiht. Bildrechte: Landbauamt Leipzig