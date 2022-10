Am 4. Oktober 1956 führt die DDR-Regierung eine neue Straßenverkehrsordnung ein. Sie gilt auch für Ost-Berlin. Weitere Novellen treten in den 1960er- und 70er-Jahren in Kraft. So gibt es in der DDR nicht nur unterschiedliche Verkehrs- und Signalzeichen wie das Ost-Ampelmännchen mit Hut, sondern auch ein striktes Alkoholverbot am Steuer, ein Tempolimit von 100 km/h auf der Autobahn, eine Stempelkarte statt zentralem Verkehrsregister in Flensburg und einen grünen Abbiegepfeil. Mit der Wiedervereinigung 1990 gilt die bundesdeutsche StVO auch in den neuen Ländern.

Verkehrskontrolle in der DDR durch eine Verkehrspolizistin Bildrechte: imago/Bernd Friedel