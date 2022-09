18. September 1952 reist Charlie Chaplin mit einem Passagierschiff Richtung Großbritannien. Er will dort seinen Film "Rampenlicht" vorstellen. Während der Überfahrt wird ihm per Telegramm übermittelt, dass er nicht mehr einreisen darf. Wegen seiner in Filme verpackten Regierungs- und Kapitalismuskritik ist er bereits seit längerem auf dem Radar des FBIs. Ihm wird vorgeworfen, Kommunist zu sein. Hintergrund ist die von Senator Joseph McCarthy angeführte Kampagne gegen Kommunisten. Die Gesellschaft wird wegen Verdachts "unamerikanischer Aktivitäten" durchleuchtet und es finden Verhöre statt.

Nach Chaplins Ausbürgerung siedelt er in die Schweiz um. Mit seinem Film "King of New York" rechnet er 1954 künstlerisch mit den USA ab. Erst 1970 werden Chaplins Filme wieder in den USA aufgeführt. 1972 kehrt er für wenige Tage in das Land seiner Erfolge zurück. Mit 83 Jahren erhält Chaplin den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Schauspieler Charlie Chaplin zeigt den Ehren-Oscar, den er am 10. April 1972 bei der 44. jährlichen Verleihung der Academy Awards im Music Center in Los Angeles erhält, mit seiner Frau Oona an seiner Seite. Bildrechte: dpa