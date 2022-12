Solidarität mit den Völkern der Welt gehörte in der DDR zur Staatsraison. Entlang der außenpolitischen Linie der Partei standen dem kleinen Land Solidaritätsaktionen und sozialistische Bruderhilfe auf dem internationalen Parkett gut zu Gesicht. Wo sich auch immer, nach sozialistischer Lesart, ein Volk von den Fesseln des "Postkolonialismus" und "Imperialismus" befreien konnte und sich politisch im sozialistischen Lager wiederfand, war auch die DDR nicht weit, um Hilfe zu leisten. Dies geschah nicht ohne Eigennutz, denn oft hatten diese Länder wertvolle Bodenschätze, Rohstoffe und auch Arbeitskräfte zu bieten, die in der DDR dringend gebraucht wurden.

Die Beziehungen zwischen der DDR und Vietnam reichen zurück bis in die 1950er-Jahre, als man vietnamesischen Kindern im Rahmen einer Solidaritätsaktion eine schulische und berufliche Ausbildung ermöglichte. Fortan wurden in der DDR bis Mitte der 1970er-Jahre Schüler, Lehrlinge, Studenten und Wissenschaftler ausgebildet, die nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland den Sozialismus aufbauen sollten. Ein Erfolgsmodell, das sich die DDR einiges kosten ließ und bis zum Ende der DDR viele tausende Menschen, auch aus anderen sozialistischen Bruderstaaten, nach Deutschland führte. Vietnamesische Vertragsarbeiterinnen im Personalbüro eines VEB in Ost-Berlin 1990. Bildrechte: imago/Werner Schulze

Ende der 1970er-Jahre wandelte sich allerdings die Politik der DDR. Die Wirtschaft war dringend auf Arbeitskräfte angewiesen. Fortan setzte man auf ein Modell, das man bereits seit Mitte der 1960er-Jahre erfolgreich mit Ungarn und Polen durchführte: Arbeitskräfte kamen für wenige Jahre in die DDR und konnten sich dafür zum Facharbeiter ausbilden lassen. Im Rahmen der sozialistischen "Bruderhilfe" wurden auch mit anderen Ländern bilaterale "Abkommen zur Ausbildung und Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte" abgeschlossen. Am 11. April 1980 schlossen die DDR und Vietnam einen Vertrag über die Entsendung von vietnamesischen Arbeitskräften in die DDR. Ingenieur Heinz Helass (links) sowie Giang van Quay (rechts) und Nguyen Thi Xuan in der Ingenieurschule für Holztechnik Dresden 1972. Bildrechte: imago/Ulrich Hässler

Für die Arbeiter, auch aus Vietnam, war die Auswahl für das Programm eine besondere Ehre, denn die DDR galt in vielen Bruderländern als besonders fortschrittlich und das Ausbildungsniveau als entsprechend hoch. Die Regierungsabkommen und Staatsverträge wurden mit jedem Land individuell abgeschlossen. Im Kern beinhalteten sie jedoch alle den schlichten Tausch von Arbeitskraft gegen Qualifikation. So standen gerade zu Beginn des Programms die sprachliche und fachliche Ausbildung der ausländischen Arbeiter im Vordergrund. Ein wichtiger Punkt, der jedoch im Laufe der Jahre gegenüber der benötigten Arbeitskraft immer mehr in den Hintergrund rückte. Vietnamesische Gastarbeiterin in einer Baumwollspinnerei in Chemnitz 1984. Bildrechte: imago/PEMAX