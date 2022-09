Am 16. September 1979 gelingt den Familien Strelzyk und Wetzel die Flucht aus der DDR mit einem selbst gebauten Heißluftballon aus über 1.200 Quadratmetern Stoff. Der Flug vom thüringischen Pößneck dauert 28 Minuten und ist 18 Kilometer lang. Die DDR-Flüchtlinge landen gegen drei Uhr im bayerischen Grenzort Naila. Es ist bereits die dritte Konstruktion, die die Familien in einem Zeitraum von anderthalb Jahren und unzähligen Nachschichten baut. Die Staatssicherheit war bereits im Juli 1979 auf die vorherigen Fluchtversuche aufmerksam geworden. Trotz Fahndungen und Ermittlungen gelingt es den Thüringern, das Material für den Heißluftballon über einen längeren Zeitraum in über 100 Geschäftsstellen zusammenzukaufen.

Nach knapp einem Jahr Flucht taucht Markus Wolf am 16. September 1991 in Österreich auf, um dort einen Antrag auf politisches Asyl zu stellen. In der DDR war er Leiter der Hauptabteilung Aufklärung (HVA) der Staatssicherheit und Erich Mielkes Stellvertreter. Ein Jahr zuvor erließ die Bundesrepublik einen Haftbefehl gegen den ehemaligen DDR-Spionage-Chef. Markus Wolf floh daraufhin mit seiner Familie über die Tschechoslowakei nach Österreich, dann nach Russland. Als auch die Sowjetunion zusammenbrach, kehrt er nach Österreich zurück und sucht dort Asyl. Nachdem sein Antrag abgelehnt wird, stellt er sich den deutschen Behörden. Unter großem medialen Interesse wird ihm 1993 der Prozess gemacht. Das Urteil: sechs Jahre Freiheitsstrafe. Doch zwei Jahre später fällt das Bundesverfassungsgericht ein Grundsatzurteil: Mitarbeiter der HVA, die in der DDR gelebt haben, werden nicht strafrechtlich verfolgt. Das Urteil gegen Markus Wolf wird damit aufgehoben.