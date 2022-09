Der 29-jährige August Dickmann ist der erste Kriegsdienstverweigerer des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Von den Nazis wird er deshalb in das KZ Sachsenhausen gesperrt und am 15. September 1939 auf Befehl von Heinrich Himmler öffentlich hingerichtet. Zur Abschreckung wird die Nachricht von der Hinrichtung in der Presse veröffentlicht. Auch ausländische Zeitungen berichten über den Tod von August Dickmann.