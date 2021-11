Die Volkskammer war mit der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 vor erst nur provisorisch gebildet worden. Doch das aus den Mitgliedern des Volksrates bestehende Parlament musste noch durch Wahlen vom Volk legitimiert werden. Daher fanden am 15. Oktober 1950 die ersten Wahlen zur Volkskammer statt. Außerdem wurden an diesem Tag auch die Vertretungen der Landtage, Kreistage und Gemeindevertretungen gewählt. Bei der Wahl konnte lediglich über die Kandidaten der so genannten "Einheitsliste" abgestimmt werden, in der die Führung der SED festgeschrieben war.