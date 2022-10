Noch einmal zehn Jahre später, 1961, reist Hannah Arendt nach Israel, um den Gerichtsprozess gegen den NS-Verbrecher Adolf Eichmann zu verfolgen. Eichmann war im Dritten Reich für die Organisation der Deportation der Juden verantwortlich gewesen und damit mitverantwortlich für die Ermordung von Millionen Menschen. 1963 erscheint im "The New Yorker" eine fünfteilige Essay-Serie über den Prozess und danach das Buch "Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen" aus Arendts Feder. Sie stirbt am 4. Dezember 1975 in New York.