Am 10. August 1989 landet die Boeing 737-300 des Lufthansa-Fluges LH6010 am Leipziger Flughafen. Der Flug markiert den Beginn der ersten regelmäßigen deutsch-deutschen Fluglinie seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Es verkehren von nun an jeden Montag und Donnerstag Lufthansa-Flüge von Frankfurt am Main nach Leipzig. Im Gegenzug fliegt die DDR-Fluggesellschaft Interflug zweimal die Woche von Leipzig nach Düsseldorf. Ganz ohne Umwege kommen die Lufthansa-Maschinen jedoch nicht in der Messestadt an: Die Boeings müssen über die Tschechoslowakei fliegen. Passagierflugzeuge dürfen die deutsch-deutsche Grenze aufgrund alliierter Vorbehaltsrechte zunächst noch nicht überfliegen. Die Flugstrecke beträgt deshalb 700 und nicht 310 Kilometer. Ab dem 10. März 1990 entfällt auch diese Hürde und es konnten tatsächliche Direktflüge zwischen beiden deutschen Staaten stattfinden.