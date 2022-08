Am 19. August 1952 startet der Satellit "Sputnik 5" mit den beiden Hunden Belka und Strelka seine Reise in den Weltraum. Nach 18 Erdumkreisungen landen beide Hunde sicher wieder auf der Erde. Es ist das erste Mal, dass an Bord befindliche Lebewesen überleben und dank neuer Technik eine weiche Landung erleben. An Bord der "Sputnik 2" im Jahr 1957 hatte sich bereits ein Hund befunden, der wenige Stunden nach Start wegen Überhitzung in der Raumkapsel starb. Heute befinden sich die präparierten Körper von Belka und Strelka im Kosmonautenmuseum in Moskau.