1931 beantragte der US-amerikanische Arzt Earle C. Haas das Patent für den ersten Tampon mit Einführhilfe. Er bestand aus gepresster Watte und einem Rückholbändchen und konnte in die Vagina eingeführt werden, ohne ihn mit den Fingern zu berühren. Haas verkaufte das Patent an Getrude Tendrich, die das Produkt ab 1933 unter dem Namen "Tampax" in den USA vertrieb. In der Bundesrepublik kamen die ersten Tampons 1950 auf den Markt, jedoch ohne Einführhilfe: die "o.b."-Tampons. Der Markenname ist eine Abkürzung für "ohne Binde". In der DDR wurden Tampons der Marke "Imuna" im VEB Vliestextilien Lössnitztal produziert.

Neben Binden und Tampons bietet der Markt inzwischen auch eine Reihe müllfreier Hygieneartikel: Menstruationstassen, -unterwäsche und -schwämme. Bildrechte: imago images/Panthermedia