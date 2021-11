1981 wurden in der DDR 100.000 "Schwerter-zu-Pflugscharen"-Aufnäher verteilt. Sie galten als Erkennungszeichen der Friedens- und Umweltbewegung: Der "Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR" veranstaltete seit 1980 jährliche Friedensdekaden unter diesem Symbol. Das SED-Regime vebot das Tragen der Aufnäher in Schulen und in der Öffentlichkeit. 1983 schmiedete der Handwerker Stefan Nau in Wittenberg vor mehr als 2.000 Zuschauenden ein Schwert zu einer Pflugschar um. Weil seine Werkstatt nach der Friedensaktion keine Aufträge mehr erhielt, siedelte Nau 1985 in die Bundesrepublik über.

Das "Schwerter zu Pflugscharen"-Zeichen wurde zum Symbol gegen das Wettrüsten im Kalten Krieg und die Unterdrückung Andersdenkender in der DDR. Bildrechte: dpa