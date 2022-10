In Berlin spricht der Schriftsteller Thomas Mann zu Studenten und bekennt sich klar zur Demokratie. Die Rede "Von deutscher Republik" ist seinem Kollegen Gerhart Hauptmann zum 60. Geburtstag gewidmet. Die Zuhörer sind überrascht - Thomas Mann hatte noch vier Jahre zuvor in seinen "Betrachtungen eines Unpolititschen" die Demokratie für unvereinbar mit dem "deutschen Wesen" gehalten. Nun erklärt er, dass die Demokratie besser zur deutschen Kultur passe als der Wilhelminismus. Er will damit die studentische Jugend ermuntern, ihren Widerstand gegen die Republik aufzugeben. Dieser Sinneswandel handelt dem späteren Literaturnobelpreisträgern insbesondere bei den streng Konservativen den Ruf als charakterlosen Verräter ein. 1929 erhält Thomas Mann für "Die Buddenbrooks" den Nobelpreis für Literatur. Bildrechte: imago images / United Archives International

Manns Standpunkt zum Thema der richtigen Staatsform unterlag einer längeren Zeit des Wandels. Dieser war statt innerer Reflektion vor allem äußeren Anlässen geschuldet: Er fühlte auch eine persönliche Schuld an dem öffentlichen Schweigen zu den politischen Mordtaten der zurückliegenden Jahre. Den Mord an Walther Rathenau am 24. Juni 1922 hatte er als "schweren Choc" bezeichnet.

Mit Jubel wird das Starrluftschiff LZ 127 "Graf Zeppelin" in Lakehurst bei New York empfangen. Das zu diesem Zeitpunkt größte Luftfahrzeug der Welt war vier Tage zuvor in Friedrichshafen gestartet. Die Fahrt über den Atlantik gestaltete sich dramatisch, weil das Luftschiff südlich der Azoren in ein Unwetter geriet. Die Besatzung musste ein aufgerissenes Seitenleitwerk reparieren, sodass die Atlantiküberquerung fortgesetzt werden konnte. Es ist die erste größere Fahrt, die das am 18. September 1928 nach 21-monatiger Bauzeit in Dienst gestellte in Starruftschiff absolvierte. Bildpostkarte anlässlich der Weltumrundung der "Graf Zeppelin" 1929. Bildrechte: IMAGO / Arkivi

Die "Graf Zeppelin" war ursprünglich als Versuchsfahrzeug gebaut, wird aber durch zahlreiche spektakuläre Fahrten wie einer 20-tägigen Weltfahrt und der Polarfahrt berühmt. Von 1931 bis 1937 ist es im Transatlantikdienst mit regelmäßigen Verbindungen zwischen Deutschland und Brasilien. 1940 wird die "Graf Zeppelin" verschrottet, nachdem das Luftschiff "Hindenburg" spektakulär verunglückt war.