Am 15. April 1981 stellt Stardirigent Herbert von Karajan zusammen mit Vertretern von Philips und Sony die Compact Disc (CD) auf einer Pressekonferenz in Salzburg vor. Nach der Premiere in Salzburg dauert es mehr als ein Jahr, bis die erste Musik-CD der Welt "The Visitors" von Abba in den Handel kommt. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Möglichkeit die CD abzuspielen, CD-Player werden erst noch entwickelt und kosten in der Anfangszeit über 1000 Mark. Auch CDs sind recht teuer und kosten anfangs bis zu 45 Mark. Erst in den 1990er-Jahren schafft die CD den Sprung an die Spitze der Tonträgerformate, da sich die Preise mittlerweile gesenkt haben. Bis in die früheren 2010er-Jahre ist die CD einer der meistgenutzten Audio- und Datenträger und wird dann von USB-Sticks und MP3-Formaten zunehmend abgelöst. Heutzutage befindet sich die CD durch Streaming Anbieter wie beispielsweise Spotify weiter auf dem Rückzug. Denn es ist nicht mehr nötig, Musik zu besitzen, um sie zu hören.

Dirigent Herbert von Karajan (Mitte) bekommt von Sony-Direktor Akio Morita (rechts) 1981 in Salzburg eine der ersten Miniplatten überreicht. Bildrechte: dpa