Am 17. Dezember 1962 eröffnet Beate Uhse in Flensburg den ersten Sexshop der Welt. Mit Ende des Zweiten Weltkrieges fing Deutschland auch in Sachen Sexualität bei Stunde Null an: Traumatisierte, kriegsversehrte Männer und die oberste Prämisse, in der Nachkriegszeit bloß keine Kinder zu bekommen, sorgten nicht für Stimmung in den deutschen Betten. Doch im Gegensatz dazu stand das Bedürfnis nach Nähe und Sexualität.