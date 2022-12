Am 16. Dezember 1989 wird bei einer Pressekonferenz in Berlin der erste offizielle Transfer eines DDR-Fußballers in die Bundesliga bekannt gegeben. Der 1965 geborene Andreas Thom wechselt zum 1. Januar 1990 vom DDR-Oberliga-Verein BFC Dynamo in die Bundesrepublik zu Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusens bezahlt rund 2,5 Million Mark für den Transfer. In der DDR war Thom im Jahr zuvor zum Torschützenkönig in der DDR-Oberliga und zum Fußballer des Jahres gewählt worden. In seinem Premieren-Spiel im Februar 1990 schießt Thom gegen den FC Homburg für Bayer Leverkusen das erste Tor.

Andreas Thom (rechts) wird im Dezember 1989 bei Bayer Leverkusen als Neuzugang vorgestellt. Bildrechte: IMAGO / Horstmüller