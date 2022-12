In der damaligen Zeit, als Kaffee noch per Hand mit heißem Wasser aufgebrüht wird, störte sich die Dresdnerin Melitta Bentz an dem in der Tasse zurückbleibenden bitteren Kaffeesatz und sucht nach Alternativen: Sie durchlöcherte den Boden eines Messingtopfes und legte ein Löschpapier aus den Schulheften ihres Sohnes darauf. Den Topf stellte sie auf eine Kanne, gab Kaffeepulver hinzu und übergoss ihn mit heißem Wasser und kochte so klaren Kaffee. Ihre Erfindung ließ sie im Sommer 1908 beim Berliner Patentamt patentieren. Firmensitz ist ab da die Wohnung der Familie in der Marschallstraße 31 in Dresden. 1929 siedelt das Unternehmen ins westfälische Minden um, wo das Unternehmen noch heute ansässig ist.

Das Ehepaar Melitta Bentz und Johannes Bentz. Bildrechte: dpa