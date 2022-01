Als wichtigstes Ergebnis der Studie sehen die Initiatoren, dass 75 Prozent der Generation Z – also die 16- bis 25-Jährigen – Interesse an der NS-Zeit haben. Und damit liegt es sogar höher als das der Elterngeneration, den heute 40- bis 60-Jährigen. Von denen gaben 66 Prozent an, sich für die Thematik zu interessieren. Junge Leute empfinden die Zeit der NS-Herrschaft als extrem, die Verbrechen als monströs und in ihrer Dimension unvorstellbar. Wegen dieser Mischung aus Angst und Faszination sehen sie es als eine Art Mutprobe an, sich damit zu beschäftigten. Mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) findet es wichtig, sich außerdem auch mit der Täterperspektive zu beschäftigten und sich zu fragen: "Wie hätte ich mich verhalten?"