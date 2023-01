Am 2. Januar 1919 geht in Detroit in den USA die erste dreifarbige Ampel der Welt in den Betrieb. Sie sorgt nicht nur für mehr Sicherheit auf der Straße, sondern ist auch wesentlich effizienter. Zuvor kümmerten sich bis zu zwölf Polizisten um einen reibungslosen Verkehr. Ab 1922 steht auch in Deutschland die erste dreifarbige Ampel auf dem Hamburger Stephansplatz.

Erste Vorgänger der Ampel gibt es schon wesentlich früher. Bereits 1868 wird in London eine Lichtsignalanlage aufgestellt. Diese wird allerdings mit Gas betrieben und muss nach einer Explosion wieder abgebaut werden. 1914 gibt es in Cleveland in den USA die erste zweifarbige Ampel mit einem roten und einem grünen Licht.

Eine der ersten dreifarbigen Ampeln in England wird 1934 im Londoner Stadtteil Stoke Newington aufgestellt. Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Später wird in der DDR das Ampelmännchen zum Kult. Die Idee stammt vom Verkehrspsychologen Karl Peglau aus dem Jahre 1961. Es hat die Wendezeit überdauert und ist heute auch auf Ampeln westdeutscher Städte zu finden.

Am 2. Januar 1956 treten 1.000 Freiwillige in Andernach, Wilhelmshaven und Nörvenich in Westdeutschland ihren Dienst bei der neu gegründeten Bundeswehr an. Ausstatttung und Ausbildungsabläufe sind zunächst noch provisorisch.

Die Bundeswehr wird wenige Monate zuvor, am 12. November 1955, in Bonn gegründet. Die ersten 101 Freiwilligen werden an diesem Tag für den Wehrdienst vereidigt. Am 21. Juli 1957 wird in der Bundesrepublik die Wehrpflicht eingeführt. Die Neugründung der Bundeswehr ist umstritten. Sie findet nicht nur im vor dem Hintergrund eines eskalierenden Kalten Krieges statt. Auch die Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg lassen daran zweifeln, ob eine Wiederbewaffnung Westdeutschlands moralisch zu vertreten sei.

Als Antwort auf die Gründung der Bundeswehr wird am 1. März 1956 die Nationale Volksarmee der DDR ins Leben gerufen. Allerdings gibt es im ostdeutschen Staat bereits seit Ende der 1940er-Jahre die "Kasernierte Volkspolizei".

Am 2. Januar 1958 nimmt das Verkehrszentralregister in Flensburg seine Arbeit auf. Auf Karteikarten werden hier künftig Übertretungen, also Straftaten minderen Gewichts, im Verkehr festgehalten. Zehn Jahre später werden leichte Verkehrsverstöße entkriminalisiert und fortan als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Das heue noch verwendete Punktesystem wurde 1974 eingeführt. Im Zuge einer Reform des Punktesystems 2014 wurde die Kartei in Fahreignungsregister umbenannt.

Mitarbeiter im Kartei-Raum des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg im Februar 1966. Bildrechte: dpa