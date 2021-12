Einstimmig wählt die Förderalversammlung Václav Havel am 29. Dezember 1989 zum Staatspräsidenten der ČSSR . Er ist damit das erste nicht-kommunistischische Staatsoberhaupt seit 1948. Der Essayist und Dramatiker ist seit Jahren ein wichtiger Vertreter der Bürgerrechtsbewegung gegen die kommunistische Regierung der ČSSR.

Václav Havel nach seiner Amtseinführung als Staatspräsident der ČSSR auf der Burg des Prager Schlosses am 29. Dezember 1989. Bildrechte: imago/CTK Photo

Nach Auflösung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik wird Havel im Januar 1993 Präsident der Tschechischen Republik. In diesem Amt bleibt er bis 2003. Er verstirbt 2011 im nordböhmischen Hrádeček.

Fast zwei Monate nach dem Mauerfall beschließt die DDR-Regierung 1989, die Reste des "antifaschistischen Schutzwalls" kommerziell zu vermarkten. Sie beauftragt den VEB Limex-Bau Export-Import damit, Trümmerstücke der Mauer zu verkaufen. Der Erlös soll wohltätigen Zwecken in der DDR zugute kommen. Limex-Bau nimmt das Geschäft am 20. Januar 1990 auf. Beliebt sind die Mauerüberreste im Ausland, vor allem in den USA. Schnell wird klar: Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Bald stehen auch Unmengen von Fälschungen der Mauersteine zum Verkauf.