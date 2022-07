Am 12. Juli 1987 endet das einzige Katholikentreffen in Dresden. Nach dem Anreisetag am Freitag gab es am Samstag neben einer Messe einen Basar, Konzerte, Vorträge und Arbeitskreise sowie eine Vesper in der Dresdner Hofkirche. Am Abend veranstaltete die Jugend eine Exodusfeier am Elbufer. Der Sonntag war der Wallfahrtstag. Auf der Festwiese im Großen Garten fand der Abschlussgottesdienst statt. Papst Johannes Paul II. durfte selbst nicht teilnehmen, entsandte aber stellvertretend Kardinal Joseph Ratzinger und übermittelte Grußworte an die DDR-Katholiken. Aus der Bundesrepublik war der Mainzer Bischof Karl Lehmann zu Gast.