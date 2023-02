Am 1. Februar 1957 stirbt Friedrich Paulus in Dresden. Als Oberbefehlshaber führt er die 6. Armee in der Schlacht um Stalingrad. Nachdem seine Armee im Januar 1943 eingekesselt wird, kapituliert Paulus und kommt in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Ab 1944 engagiert er sich aktiv im Widerstand gegen Adolf Hitler. Nach zehn Jahren Kriegsgefangenschaft kehrt der ehemalige NS-Funktionär 1953 nach Deutschland zurück und siedelt in die DDR über. Paulus wohnt bis zu seinem Tode in Dresden und hält Vorträge an der Hochschule der Kasernierten Volkspolizei (KVP). Von der Stasi wird er unter der Bezeichnung "Terrasse" überwacht. Generalfeldmarschall Friedrich Paulus nach der Kapitulation 1943. Bildrechte: dpa

Am 1. Februar 1970 wird der erste Erdgasvertrag zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion unterzeichnet. Es handelt sich um das bis dato größte Ost-West-Wirtschaftsabkommen und ist ein wichtiger Schritt in der von Willy Brandt angestrebten Entspannungspolitik. Ein solcher Vertrag ist erst ab 1968 möglich, da bis dahin ein Röhren-Embargo der NATO gegen die Staaten des Ostblocks gilt. Mit dem Erdgasvertrag verpflichtet sich die Sowjetunion, jährlich drei Milliarden Kubikmeter Erdgas zu liefern und erhält im Gegenzug über eine Million Tonnen Großrohre für den Transport von Erdöl. Der Vertrag stößt auf Kritik: Die NATO-Partner warnen vor einer starken Abhängigkeit der Bundesrepublik von sowjetischen Energielieferungen. Die Kritik an dem 1970 geschlossenen Erdgasvertrag erinnert an den Streit um die 2021 fertiggestellte Ostseepipeline Nord Stream 2.

Am 1. Februar 1995 führt die Deutsche Bahn das Schöne-Wochenend-Ticket ein. Für nur 15 D-Mark können damit bis zu fünf Personen in allen Regionalzügen reisen. Die Aktion führt zu teils chaotischen Verhältnissen auf Bahnsteigen und in den Zügen. Besonders beliebt ist die Bahnstrecke auf die Insel Sylt, dort kommt es zu einem wahren Massenansturm. In den kommenden Monaten und Jahren wird der Preis des Pauschaltickets sukzessive erhöht und die Geltungsdauer gekürzt. Am 8. Juni 2019 schafft die Bahn es schließlich ab. 2022 erlebt die Deutsche Bahn einen ähnlichen Ansturm wie 1995, als vom 1. Juni 2022 bis 31. August 2022 das 9-Euro-Ticket als befristetes Sonderangebot eingeführt wird. Zum 1. Mai 2023 startet das 49-Euro-Ticket. Wegen der unerwartet hohen Nutzung des Schöne-Wochenend-Tickets reagierte die Bahn mit Preiserhöhungen, um die Nachfrage einzugrenzen. Bildrechte: dpa

Am 1. Februar 2003 stürzt das Spaceshuttle "Columbia" der NASA bei der Rückkehr zur Erde ab. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre zerbricht die Raumfähre und verglüht 16 Minuten vor der geplanten Landung. Alle sieben Besatzungsmitglieder sterben. Der Grund für den Absturz: Während des Starts am 16. Januar 2003 brachen einige Teile vom Außentank ab und beschädigten den linken Flügel. Die Techniker hielten den Schaden für unerheblich, was eine schwerwiegende Fehleinschätzung war. Aufgrund des Columbia-Unglücks wird das Space Shuttle-Programm offiziell eingestellt. Der Start des Space Shuttle Colombia bei ihrem Jungfernflug am 12. April 1981. Bildrechte: NASA

Am 1. Februar 2004 wird die deutsche Nationalmannschaft Handball-Europameister. Das Team von Trainer Heiner Brand siegt mit einem 30:25 gegen den Gastgeber Slowenien. Die deutsche Handball-Mannschaft zählt zu den erfolgreichsten Teams der Welt. Ihre größten Erfolge sind drei Weltmeistertitel und zwei Europameistertitel. Als Geburtstag des Handballs gilt übrigens der 29. Oktober 1917. An jenem Tag legte der Berliner Oberturnwart Max Heiser Namen und Regeln für das Spiel fest, das damals speziell für Frauen gedacht war. Handball ist also eine deutsche Erfindung. Ab 1919 spielen es auch Männer. Die Handballer um Torwart Christian Ramota und Pascal Hens feiern 2004 in Slowenien den Europameister-Titel mit Sekt und Trophäe. Bildrechte: IMAGO / HochZwei/Schupfner