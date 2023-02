Am 25. Februar 1842 wird in Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) der Schriftsteller Karl May geboren. 1893 erscheinen seine Abenteuerromane rund um Winnetou und Old Shatterhand. Die Trilogie macht den Autor weltberühmt. Deutschlandweit gibt es Aufführungen auf Grundlage seiner Geschichten. Diese leben auch in Ostdeutschland weiter, unter anderem durch die Karl-May-Festspiele in Rathen, Radebeul und Bischofswerda. Der als "Winnetou des Ostens" bekannte Gojko Mitić schlüpft von 1992 bis 2006 bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg in die bekannte Rolle. Auch ist er Gesicht zahlreicher sogenannter "Indianerfilme" der DEFA und spielt in diesen unter anderem den Häuptling Ulzana und den Häuptling Tokei-itoh.