Erich Honecker (vorn) betritt am 30. Juli 1992 in Begleitung von Justizvollzugsbeamten den Hof der Berliner Untersuchungshaftanstalt Moabit. Bildrechte: dpa

Am 29. Juli landet Erich Honecker, ehemaliger Staatsratsvorsitzender und höchster Politiker der DDR , in Berlin und wird dort von den deutschen Behörden verhaftet. Zuvor sind er und seine Frau Margot nach Moskau geflohen. Dort ordnet das Innenministerium die Ausweisung Honeckers bis zum Dezember 1991 an. Das Ehepaar sucht danach Zuflucht in der chilenischen Botschaft.

In Berlin angekommen kommt Honecker in Haft und am 12. November 1992 eröffnet das Landgericht Berlin gegen ihn den Prozess. Die Anklage: Totschlag und versuchter Totschlag in 68 Fällen. Aufgrund von Honeckers sich rapide verschlechternder Gesundheit wird das Verfahren am 12. Januar 1993 eingestellt. Honecker fliegt nur einen Tag später zu seiner Frau Margot ins Exil nach Chile. Dort verstirbt er im Mai 1994.