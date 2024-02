Erich Kästner wurde am 23. Februar 1899 in Dresden geboren. Seine Eltern, Ida Kästner und ihr Mann Emil stammten aus dem Raum Döbeln, waren seit 1892 verheiratet und waren 1895 nach dem Bankrott ihres Döbelner Sattlergeschäftes in die sächsische Residenzstadt gekommen. Mit der Übersiedlung wurde aus dem Vater ein Fabrikarbeiter, der sich rigoros weigerte, jemals wieder selbständig zu werden. Seine Frau Ida, die aus einer erfolgreichen Dresdner Fleischer- und Pferdehändlerfamilie stammte, empfand die Entwicklung ihres Mannes als Abstieg und sein resignierendes Verhalten trug nicht dazu bei, die Achtung seiner Ehefrau ihm gegenüber zu steigern. All ihren Ehrgeiz, ihre Wünsche und Hoffnungen übertrug die Mutter auf den nach siebenjähriger Ehe geborenen einzigen Sohn.

Hinzu kam, dass Erich Kästners leiblicher Vater höchstwahrscheinlich der Hausarzt der Kästners, der 1933 nach Brasilien emigrierte jüdische Arzt Dr. Emil Zimmermann, war. Offenbar wussten nur sehr wenige etwas davon, schon gar nicht Emil Kästner und vermutlich auch nicht der leibliche Vater selbst, zu dem keine weiteren Beziehungen bestanden. Falls Erich Kästner jemals etwas darüber erfahren hat, was vermutet werden kann, so verband dieses gemeinsame Geheimnis Mutter und Sohn noch mehr und erklärt einerseits die Ablehnung des nach ihrer Meinung zu passiven Ehemannes durch Ida Kästner und andererseits die Gleichgültigkeit des Sohnes gegenüber Emil Kästner, zumindest bis zum Tod der Mutter. Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich

Fortan unterließ die Mutter keine Anstrengungen, die der Bildung und Erziehung des Sohnes dienten. Zunächst bedeutete dies die Erhöhung des Kästnerschen Einkommens, denn der Lohn des "offiziellen" Vaters reichte nur für den normalen Lebensunterhalt. Zuerst wurde ein Zimmer untervermietet, dann lernte Ida Kästner mit 34 Jahren Frisieren und eröffnete im Schlafzimmer der Familie ein Frisiergeschäft, in dem der Sohn gelegentlich mit half. Unverkennbar sind hier die Parallelen zu der Situation in "Emil und die Detektive".

Die Untermieter der Familie waren stets Lehrer, bei denen sich Mutter Kästner Anregungen zur Förderung ihres Sprösslings holte. Auf dessen Zeugnissen fanden sich regelmäßig nur Einsen und so trat er mit 13 Jahren zur Aufnahmeprüfung für die Übergangsklasse von der Bürgerschule zum Lehrerseminar an und bestand diese glänzend. Nach einem Jahr war er Schüler des Fletscher’schen Lehrer-Seminars in Dresden. Die Ausbildung wurde zwar vom Staat mitfinanziert, aber den größten Teil der Kosten trug die Mutter. Sie führte Erich ins Theater, lernte Radfahren und Schwimmen, um es dem Sohn beizubringen und unternahm mit ihm ausgedehnte Wanderungen. Von all diesen gemeinsamen Aktivitäten blieb der "offizielle" Vater stets ausgeschlossen.

Obwohl seine Mutter es gern gesehen hätte, wenn ihr Erich den Lehrerberuf ergriffen hätte, unterstützte sie ihn in seinem Wunsch zu studieren. Kästner wurde Hospitant am König-Georg-Gymnasium, an dem er 1919 das Abitur glanzvoll bestand.

Im Wintersemester 1919/20 begann das Studium in Leipzig. Erich Kästner hörte Germanistik und Theatergeschichte, außerdem Philosophie und Geschichte. Bedingt durch die Nachkriegsprobleme und die Inflation wurde diese Zeit für Kästner zu einem Gemisch aus Studium und Broterwerb. Für sein Stipendium bekam er bald nur noch ein paar Schachteln Zigaretten und so arbeitete er während der Leipziger Messe und als Buchhalter bei der städtischen Baugesellschaft.

Außerdem war er bei Germanistikprofessor Albert Köster Famulus und schrieb für das Zeitungswissenschaftliche Institut, das er besuchte, Theaterkritiken. Die dortige Lehrkraft, Dr. Morgenstern, ein namhafter Leipziger Theaterkritiker, schickte seine Studenten in Erst- und Uraufführungen und forderte, dass noch in derselben Nacht die Kritiken an ihn gesandt werden, damit sie von der Tagespresse völlig unbeeinflusst blieben. Trotz des Mammutprogramms schrieb Kästner auch noch "für sich". Eine an das "Leipziger Tageblatt" gesandte satirische Glosse über die Geldentwertung ("Max und sein Frack") führte zu seiner sofortigen Verpflichtung als Redakteur. Damit war Kästner in wirtschaftlich angespannter Zeit problemlos der Schritt in die finanzielle Selbständigkeit gelungen.

1925 promovierte der 26-Jährige mit der Arbeit "Friedrich der Große und die deutsche Literatur. Die Erwiderung auf seine Schrift "‘De la littérature allemande’" zum Dr. phil. Obwohl der Sohn nun relativ gut verdienender Redakteur war, blieb das "Wäscheband" zwischen Mutter und Sohn zeitlebens bestehen. Seit Kästners Auszug schrieben Mutter und Sohn sich fast täglich und die immer nach Hause gesandte Wäsche bedeutete für Ida Kästner die nicht zu unterbrechende Bindung zu ihrem Sohn. Selbst als sie hörte, dass der Sohn 1944 in Berlin ausgebombt war, fuhr sie mit dem Zug von Dresden nach Berlin und brachte ihm die Wäsche.

Leider endete die Leipziger Zeit durch die Veröffentlichung von Kästners Abendlied des Kammervirtuosen in der "Plauener Volkszeitung" und den daraufhin von missgünstigen Mitarbeitern der eigenen Zeitung provozierten Skandal jäh. Er wurde entlassen und traf im September 1927 in Berlin ein. Hier erfuhr Kästner einen fast märchenhaften Aufstieg. Seine Gedichte, Essays und Kritiken wurden in renommierten Zeitungen, wie "Weltbühne", dem "Tagebuch", der "Vossischen Zeitung", dem "Berliner Tageblatt", dem "Montag Morgen", den "Dresdner Neuesten Nachrichten" und anderen veröffentlicht und gestatteten ihm ein Leben als freier Schriftsteller und Publizist, der die Berliner Café-, Kneipen- und Kleinkunstkultur in vollen Zügen genießen konnte.

Ab 1928 erschienen in schneller Folge die Bücher, die Kästners Namen endgültig zum Begriff machten: die Gedichtbände, das Hör- und Bühnenstück “Leben in dieser Zeit“, der Roman "Fabian" und vor allem die Kinderbücher. Im Jahr darauf legte Kästner "Emil und die Detektive" vor, was zunächst als Buch und 1930 als UFA-Film ein großer Erfolg wurde und seinen Verfasser berühmt machte. Andere erfolgreiche Kinderbücher, die zum Teil verfilmt wurden oder Vorlagen für das Theater lieferten, folgten. Bildrechte: imago/Schöning

Während in Kästners Gedichten Gesellschaftssatire, die individuelle Fehlhaltungen und gesellschaftliche Mängel aufdeckt, den Grundtenor bildete, zeigten die Kinder- und Jugendbücher eine heile oder zumindest heilbare Kinderwelt. Dies führte zu der teilweise berechtigten Kritik, dass in Kästners Kinder- und Jugendliteratur geradezu eine Idyllisierung der Zustände stattfände und auch schwerwiegendste ökonomische und soziale Konflikte auf wunderbare Weise durch sympathische Millionäre schlagartig gelöst werden. Aber die Literatur für die jüngere Generation war für Kästner nicht nur Gelegenheit zur Inszenierung der heilen Welt, sondern der "verhinderte Lehrer" sah sie auch als seine pädagogische Pflicht an, weil für ihn Erziehung das einzig legitime Mittel darstellte, auf die Gesellschaft Einfluss zu nehmen.