Ein US-Amerikanisches Flugzeug wirft Essen und Versorgungsgüter in der Nähe einer Menschenmenge in Berlin ab.

Ein US-Amerikanisches Flugzeug wirft Essen und Versorgungsgüter in der Nähe einer Menschenmenge in Berlin ab.

Ein US-Amerikanisches Flugzeug wirft Essen und Versorgungsgüter in der Nähe einer Menschenmenge in Berlin ab. Bildrechte: imago/United Archives International

Axel Springer bringt am 24. Juni 1952 die erste Ausgabe der Boulevardzeitung "Bild" heraus. Nach Vorbild der englischen "Yellow Press" soll sie eine Zeitung mit leicht verdaulichen Themen für die Massen werden. Zu Beginn besteht die Zeitung aus Fotos, gemischt mit Klatschgeschichten, Horoskopen, Kreuzworträtseln und Preisausschreiben. In den 1960er Jahren schärft die "Bild" ihre politisches Profil, fokussiert sich dann jedoch wieder auf Themen wie Filmstars, Prominente und Sport. Sie ist heute die auflagenstärkste überregionale Tageszeitung in Deutschland. Kritiker werfen der "Bild" regelmäßig die Missachtung von Persönlichkeitsrechten und mangelnde journalistische Sorgfalt vor. In den 1970er Jahren schlich sich der Reporter Günter Walraff bei der Bild ein und arbeitete drei Monate lang in der Redaktion in Hannover. Über seine Erfahrungen schreibt er Bücher und enthüllte journalistische Versäumnisse und unsaubere Recherchemethoden.