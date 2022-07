Am 9. Juli 1976 endet ein Volksfest in Altenburg in einem Eklat, weil junge Besucher die Staatsmacht mit ihrem Aussehen und Lebensstil provozieren. Die Jugendlichen, die sich selbst "Blueser" oder "Kunden" nennen, tragen lange Haare, Parkas und Römersandalen. Sie kommen wegen der Musik zur 1.000-Jahr-Feier der Stadt nach Altenburg. Doch ihr Erscheinungsbild und ihre "Wir machen, was wir wollen!"-Rufe heizen die Stimmung auf. In der Nacht wird ihr Schlaflager in der Altenburger Bartholomäuskirche von Polizisten umstellt. Es kommt zu Rangeleien und Beschimpfungen. 103 junge Menschen werden festgenommen, einer von ihnen wegen Beleidigung der Polizei für neun Monate inhaftiert.