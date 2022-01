Am 6. Januar 1964 wird Henry Maske in Brandenburg geboren. Schon im Alter von sieben Jahren beginnt er mit dem Boxsport. Später ist er Amateurboxer in der DDR. Zwischen 1983 und 1988 gewinnt er fünfmal die DDR-Meisterschaft und kann einen Olympia-Titel holen. 1989 wird der "Gentleman des Boxsports" Amateur-Weltmeister in Moskau. Nach der Wiedervereinigung wird er Profisportler und kann seinen WM-Titel von 1993 insgesamt zehn Mal verteidigen. Maskes sportlicher Erfolg löst in Deutschland einen regelrechten Box-Hype aus. Bis zu 18 Millionen Zuschauer verfolgen seine Kämpfe vor dem Fernseher.

