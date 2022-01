Am 5. Januar 1919 kommt es in Berlin zu einem Generalstreik und zu bewaffneten Straßenkämpfen. Heute sind die Ereignisse als Januaraufstand oder Spartakusaufstand bekannt. Auslöser war die Entlassung des Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn (USPD) einen Tag zuvor durch die Regierung unter Friedrich Ebert (SPD). Radikale Mitglieder der kommunistisch ausgerichteten USPD (Unabhängige SPD) wollen die provisorische Regierung, die aus der Novemberrevolution 1918/19 hervorgegangen war, stürzen. Es werden Demonstrationen organisiert, die in bewaffnete Straßenkämpfe eskalieren.



Der Aufstand wird sechs Tage später durch Freikorps (Freiwillige paramilitärische Einheiten) blutig niedergeschlagen. Die Kommunisten Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg werden für die Revolution verantwortlich gemacht. Am 15. Januar werden sie verhaftet und ermordet. In der Folge kommt es zur endgültigen Spaltung von SPD und KPD in der Weimarer Republik. Die Parteien sind verfeindet und eine Zusammenarbeit ist unmöglich.