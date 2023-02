1804 absolviert die weltweit erste Dampflokomotive ihre Jungfernfahrt. Das Fahrzeug wird vom walisischen Konstrukteur Richard Trevithick entwickelt. Seine Erfindung revolutioniert das Transportwesen und ebnet den Weg für die Industrialisierung. Mit einer britischen Lokomotive beginnt wenige Jahre später auch in Deutschland das Eisenbahnzeitalter: Der "Adler" wird in Newcastle gebaut und fährt am 7. Dezember 1835 erstmals die sechs Kilometer lange Strecke von Nürnberg nach Fürth. Deutsche Hersteller gibt es damals noch nicht. In den 1950er-Jahren werden Diesel- und Elektrolokomotive entwickelt, mit denen die dampfenden Loks nicht mithalten können. Die letzten Dampflokomotiven werden in der Bundesrepublik 1977 ausgemustert, in der DDR 1988.