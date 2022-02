1976 entscheidet der Deutsche Bundestag, die Pflicht zur Erstimpfung gegen Pocken aufzuheben. Es erfolgen nur noch Wiederholungsimpfungen. 1983 wird die Pockenimpfpflicht komplett abgeschafft. In der DDR entfällt die Erstimpfung gegen Pocken ab 1980, die Impfpflicht 1982. Das Vakzin wird 1796 vom englischen Landarzt Edward Jenner entdeckt. Es ist das erste in der Geschichte der Menschheit. Als 1871 eine schwere Epidemie im Deutschen Reich ausbricht, führt Reichskanzler Otto von Bismarck 1874 die allgemeine Impfpflicht gegen die ansteckende Infektionskrankheit ein. 1967 wird die Schutzimpfung auf Beschluss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit zur Pflicht. Die Pocken werden schließlich ausgerottet. 1972 wird der letzte Fall in Deutschland gemeldet.

Ein an Pocken erkrankter Junge in Indien, 1975. Bildrechte: dpa