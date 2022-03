Am 20. März 1948 verlässt die Sowjetunion den Alliierten Kontrollrat. Der Rat übernahm nach dem Zweiten Weltkrieg die oberste Regierungsgewalt in Deutschland. Doch die Vorstellungen der vier Siegermächte USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion unterscheiden sich so stark, dass eine Zusammenarbeit nicht länger möglich ist.

Der Kontrollrat löst sich nach dem Austritt der UdSSR auf. Das führt dazu, dass sich die westlichen Besatzungszonen weiter annähern und verbünden. Die Sowjetische Besatzungszone nimmt eine eigene Entwicklung, was den Kalten Krieg verschärft.